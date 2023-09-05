Сезон электросамокатов в Тюмени завершится 15 октября 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

Сезон электросамокатов в Тюмени завершится в октябре 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании, предоставляющей данные услуги. Установлена определенная дата, но она может быть изменена при благоприятных погодных условиях.

– По городскому постановлению завершение сезона запланировано на 15 октября. Но в документе предусмотрена возможность продления сезона кикшеринга в случае благоприятных погодных условий. Будем следить за прогнозом погоды, – пояснили в пресс-службе компании.

Отметим, раньше решение о закрытии сезона принималось с учетом погодных условий – когда устанавливалась минусовая температура, выпадал снег или возникала гололедица.

Ранее «КП» писала о том, что в одном из районов Тюменской области дадут отопление. С 8 сентября 2023 года в Аромашевском районе стартует отопительный период. Глава района Игорь Власов подписал распоряжение о начале отопительного периода. Запуск котельных будет осуществляться в плановом режиме с 8 по 15 сентября 2023 года, сообщили в районной администрации.