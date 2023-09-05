«Вызывал доверие, находил к детям подход»: коллеги тюменского тренера, которого обвиняют в педофилии, высказались о произошедшем

Позже знакомые мужчины начали замечать, что он трогает детей, прикасается к ним. Фото: Виктория Гаврик

Коллеги тренера, которого подозревают в совращении детей, рассказали, каким он был человеком. Нездоровые наклонности знакомые Антона Б. заметили уже давно. По словам коллег, мужчина был странным, замкнутым и ни с кем особо не общался.

– Работал как с девочками, так и с мальчиками. Умел детей расположить к себе, вызывал доверие, находил к ним подход. Воспитанникам он нравился, они хотели с ним работать, некоторые считали его другом и расстроились, узнав, что он уволился, – пояснила бывшая коллега обвиняемого.

Позже знакомые мужчины начали замечать, что он трогает детей, прикасается к ним. На что тренер ответил, что его работа предполагает контакт с воспитанниками, он должен показывать им, как правильно делать трюки. Когда стало ясно, что Антон проявляет нездоровый интерес к детям, его уволили. Однако позже бывший тренер хотел снова устроиться на работу в центр.

После этого сотрудники поделились своими подозрениями с родителями, а те уже заявили в полицию, пишет tmn.aif.ru.

Ранее «КП» рассказывала о том, что тренера батутного центра в Тюмени обвинили в педофилии. Мужчина целый год работал с детьми, с одной из воспитанниц он записал интимное видео у себя дома.