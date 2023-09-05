В Тюмени тренера батутного центра подозревают в совращении малолетних детей

Молодого человека задержали в конце августа 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени сотрудник батутного центра подозревается в совращении детей. Индивидуального тренера задержали и отправили в СИЗО до выяснения всех обстоятельства произошедшего. Информацию редакции «Комсомольская правда» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Известно, что молодого человека задержали в конце августа 2023 года. На него было заведено уголовное дело по статье 131 УК РФ и 135 УК РФ. На сегодняшний день следователям известно только об одном эпизоде совращения малолетней. Мужчина работал в батутном центре ТРЦ «Колумб».

По данным источника «КП», мужчина, который работал на должности индивидуального тренера в батутном центре, познакомился с несовершеннолетней девочкой на тренировках. Они стали переписываться в мессенджерах и созваниваться. Якобы девочка сама проявила инициативу и предложила встретиться. После этого у них были интимные отношения, в том числе в подъезде многоэтажного дома.

На допросе мужчина заявлял, что не знал о малолетнем возрасте подростка. Согласно открытым интернет данным, подозреваемый имеет некоторые трудности с финансами, ведь на сайте судебных приставов его долг банкам оценивается в 130 тысяч рублей.

В батутном центре редакции «КП» отказывались комментировать происходящее. Известно только то, что тренера уволили после того, как следователи завели уголовное дело. Сообщается, что подозреваемый проводил в батутном центре индивидуальные тренировки, был трудоустроен как самозанятый.

Отметим, согласно уголовному кодексу РФ, за совершенные действия тюменцу грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

Редакция «КП» направила официальный запрос в суд и Следственный комитет Тюменской области. Комментарии ожидаются.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени поймали очередного эксгибициониста. Прохожие устроили на него фотоохоту и пожаловались в полицию. Мужчина демонстрировал прохожим свои гениталии в Гагаринском парке. По словам очевидцев, для прогулок он выбрал дневное время суток, когда в парке находились люди. А именно родители с детьми.