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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:12

В Тюмени задержали очередного эксгибициониста в Гагаринском парке

Для прогулок извращенец выбрал дневное время суток
Серафима Краснова
В Тюмени задержали очередного эксгибициониста в Гагаринском парке.

В Тюмени задержали очередного эксгибициониста в Гагаринском парке.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени поймали очередного эксгибициониста. Прохожие устроили на него фотоохоту и пожаловались в полицию. Мужчина демонстрировал прохожим свои гениталии в Гагаринском парке. По словам очевидцев, для прогулок он выбрал дневное время суток, когда в парке находились люди. А именно родители с детьми.

– Приставал к девушкам: снимал штаны и просил на него посмотреть. Полиция быстро его забрала. Сказали, что давно уже пытались его поймать, – рассказала тюменка в соцсетях, ставшая свидетельницей откровенной прогулки незнакомца.

В полиции сообщили, что силовики задержали эксгибициониста и доставили его в дежурную часть отдела полиции № 2. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство, пояснили в УМВД.