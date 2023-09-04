В Тюмени задержали очередного эксгибициониста в Гагаринском парке. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени поймали очередного эксгибициониста. Прохожие устроили на него фотоохоту и пожаловались в полицию. Мужчина демонстрировал прохожим свои гениталии в Гагаринском парке. По словам очевидцев, для прогулок он выбрал дневное время суток, когда в парке находились люди. А именно родители с детьми.

– Приставал к девушкам: снимал штаны и просил на него посмотреть. Полиция быстро его забрала. Сказали, что давно уже пытались его поймать, – рассказала тюменка в соцсетях, ставшая свидетельницей откровенной прогулки незнакомца.

В полиции сообщили, что силовики задержали эксгибициониста и доставили его в дежурную часть отдела полиции № 2. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство, пояснили в УМВД.