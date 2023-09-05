В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийской акции «Первая афиша»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В Тюменской области объявлены условия проведения регионального этапа Всероссийской акции «Первая афиша». Акция направлена на поддержку детей социально незащищенных категорий, имеющих одаренность в музыке.

Программа подразумевает проведение отбора региональными отделениями Фонда защиты детей одаренных детей и организация приезда в Москву для выступления перед ведущими педагогами соответствующего музыкального направления. Для лидеров конкурса авторы акции организуют поддержку при поступлении и обучении в профильных вузах города Москвы.

К участию в конкурсе всероссийской акции приглашаются дети социально незащищенных категорий, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, приемных семей в возрасте от 13 до 16 лет. Конкурс пройдет в два этапа: первый – на региональном уровне, второй – на федеральном.

Первый этап завершится 30 сентября 2023 года, а второй начнется с 10 октября. Организаторами регионального этапа конкурса стало Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд», организационно-методическое сопровождение осуществляет ресурсный центр по реализации культурной политики ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

Отметим, для участия в первом этапе тюменцам необходимо подать заявку и согласие на обработку персональных данных. Результаты акции станут известный после открытого голосования.