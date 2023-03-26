Пять культурных проектов получили государственную поддержку в размере 3,2 млн рублей Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Сразу пять проектов некоммерческих организаций стали победителями конкурса среди СО НКО по итогам независимой экспертизы. Конкурс, направленный на поддержку СО НКО, проводится департаментом культуры Тюменской области в рамках нацпроекта «Культура», общая сумма поддержки составила 3,2 млн рублей.

Итак, в 2023 году будут реализованы следующие проекты:

1. Региональный конкурс «Книга года», который проводится в Тюменской области уже 16 лет. В рамках проекта пройдут творческие встречи авторов-участников конкурса с литературным сообществом региона, студентами и школьниками. Конкурс направлен на продвижение региональной литературы и выявление лучших произведений. В 2023 году планируется отобрать не менее сотни изданий.

2. Проект «Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области» направлен на сохранение объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области. В рамках проекта пройдут экскурсии на тобольские косторезные мастерские, мероприятия по тюменскому ручному ковроткачеству, мастер-классы по тюменскому махровому ковру и методический семинар-практикум для профильных специалистов.

3. Креативный центр «Земля искусства» – это первый мульти-ремесленнический центр по обучению и популяризации народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области. Проект направлен на поддержку перспективных направлений в сфере ремесленничества и популяризацию народных художественных промыслов.

4. Проект «Фольклорные жемчужины Тюменской области – 2023» - продолжение проекта, поддержанного департаментом культуры Тюменской области в 2021 году. Он направлен на популяризацию народного творчества, поддержку и развитие любительского искусства.

5. Всероссийский Фестиваль уличных театров «Сны улиц» - один из самых известных фестивалей Тюменской области. В 2023 году он пройдет на пешеходной улице Дзержинского. В программе – многочисленные мероприятия, которые позволят вовлечь в фестиваль зрителей всех возрастов.