В Тюмень с 6 по 8 сентября нагрянут ночные заморозки

Служба оповещения предупредила тюменцев о резком снижении температуры 6 сентября. Фото: Виктория Гаврик

Морозы в Тюменской области будут только крепчать. Температура воздуха в городе в среду, 6 сентября, опустится до -5 градусов. Ночные заморозки ожидается в Тюменской области с 6 по 8 сентября 2023 года. О возможных природных явлениях в ночное время предупреждает Telegram-канал службы оповещения региона.

– Внимание! На юге Тюменской области в ночные часы с 6 по 8 сентября в приземном слое ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов, – указано в сообщении.

По прогнозам синоптиков, заморозки продлятся недолго. Ранее «КП» писала о том, что прошедший август в Тюменской области стал самым теплым с 1836 года. Среднемесячная температура воздуха на территории региона составила +15…+17 градусов.