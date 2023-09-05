Школьный календарь: когда и сколько будут отдыхать ученики в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Учебный год для школьников и студентов уже начался. Он стартовал в пятницу, 1 сентября 2023 года, а первые каникулы будут только через 59 дней. График школьных каникул составили в департаменте образования Тюменской области.

Согласно опубликованному документу, отдыхать тюменские школьники будут на девять дней меньше. Учебный год у учеников разных классов завершится в разные даты. Начальные классы закончат учиться 27 мая, средние и десятые классы – 29 мая, выпускные – 20 мая.

Каникулы для учеников с первого по одиннадцатый класс будут проходить в следующие даты: осенью – с 29 октября по 6 ноября, зимой – с 31 декабря по 8 января, весной – с 23 по 31 марта. У первых классов дополнительно будут каникулы в феврале – с 17 по 25 февраля 2024 года.

Ранее «КП» писала о том, что 1 сентября за парты в Тюменской области сели четверть миллиона школьников.