1 сентября за парты сядет четверть миллиона школьников в Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В пятницу, 1 сентября, за парты сядут почти 250 тысяч школьников в Тюменской области. Более 26,5 тысячи – это первоклассники.

– Чтобы детям было комфортно и интересно учиться, а педагогам работать, только в этом году примут учеников пять новых школ. После масштабной реконструкции также откроется школа в городе Ишиме, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

За пару часов до самого праздника сотрудники Госавтоинспекции собрались, чтобы получить инструкции на время дежурства у тюменских школ. Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер провел развод личного состава на службу, в нем приняли участие сотрудники всех подразделений ГИБДД, базирующихся в Тюмени.

Силовики рекомендуют водителям быть особенно внимательными 1 сентября, учитывать массовое движение школьников и их родителей возле образовательных учреждений, заранее сбавлять скорость, подъезжая к школам, быть готовыми к внезапному появлению детей на дорогах.