В Тюмени к 1 сентября 2023 года откроют три новые школы и один детсад

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени к 1 сентября 2023 года откроют три новые школы и один детский сад. Образовательные учреждения появятся в новом учебном году в районе Плеханово, Туры и в микрорайоне Ямальский-2. Также власти отремонтируют школы в Ишиме, Крашенинино Упоровского района и в деревне Митькинское.

После комплексного капитального ремонта откроют двери семь школ: № 62 в Тюмени; № 16 в Тобольске; в селе Дубровное Ярковского района; в селе Черемшанка Ишимского района; в селах Перевалово, Кулаково и Чикча Тюменского района.

– Время, чтобы подготовиться к учебе, у родителей и школьников, еще есть. А пока остается возможность насладиться последними днями каникул и с праздничным настроением прийти 1 сентября на торжественную линейку, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.