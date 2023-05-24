В 2023-2025 годах в Тюменской области построят и отремонтируют 37 школ и 12 детсадов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ставка на успешное будущее в Тюменской области состоит в самореализации и раскрытии потенциала молодежи, вне зависимости от места жительства. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время рабочей встречи с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Встреча прошла в рамках Дней Тюменской области.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, в регионе много лет идет большая работа по обновлению социальной среды и повышению качества жизни людей. Так, за последние 5 лет население региона выросло на 108,5 тысячи человек, а темпы ввода жилья превышают среднероссийские показатели.

– Постоянный прирост населения, вырастающие буквально на глазах новые микрорайоны – все это создает ощутимую нагрузку на социальную инфраструктуру, и прежде всего – на школы и детские сады, – отметил Алексей Райдер.

Что касается реализации нацпроектов, направленных на создание новых мест в детсадах и школах, то и тут ведется большая работа. За последнюю пятилетку в эксплуатацию введено 24 школы и 30 детсадов. Из них 6 школ и 7 детсадов построили с помощью денег из федерального бюджета. Правда, некоторые дети продолжают учиться во вторую смену: это ребята, живущие в новых микрорайонах и Тюменском районе.

– В планах на 2023-2025 годы бюджетом области предусмотрены мероприятия по строительству или реконструкции 37 школ и 12 детских садов. Правительство региона надеется, что привлечение федерального софинансирования поможет успешно реализовать намеченное, – подчеркнул Алексей Райдер.

Комитет СФ по науке, образованию и культуре рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о включении строительства ряда школ в регионе в государственную программу «Развитие образования».