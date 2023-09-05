Мизулина озаботилась убийством дикого енота тремя живодерами в Тюмени

Фото: Екатерина Мизулина / Telegram-канал.

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина озаботилась жутким инцидентом, который произошел в Тюменской области. Живодеры зверски расправился с енотом, забив его поленом. Изверги-блогеры похвастались убийством беззащитного животного в социальных сетях.

Мизулина опубликовала скриншоты новостей о расправе над диким зверьком и подписала их:

– Обратили внимание, направили обращение в МВД, – указано в социальных сетях Екатерины Мизулиной.

Ранее «КП» писала о том, что полиция займется живодерами, убившими енота в Тюмени. Напомним, изверги поймали зверька у дороги, после чего истерически ржали над животным, хватали его за уши, поднимали вверх.

Затем мужчины посадили бедного зверька в мешок и привезли на дачу. Сначала «доблестные» рыцари-блогеры попытались натравить на енота гончую, но собака оказалась милосерднее людей и не тронула дикого зверя. Тогда тюменец Данил Хасанов посадил енота в мешок и стал избивать его поленом (чуркой).