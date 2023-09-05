Фестиваль сибирских историй «Книги в городе. Тобольск» откроется уже 15 сентября

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

КНИГИ В ГОРОДЕ в Тобольске уже в третий раз. Главным героем фестиваля всегда была детская книжка-картинка. Программа, связанная с современный визуальной литературой, продолжает развиваться и в этом году. Однако фестиваль взрослеет, расширяется, становится универсальным, интересуется всеми книжными жанрами и готовит события для всех возрастов.

Как всегда, фестиваль помогает взрослым и детям лучше узнать свой город и научиться интересно рассказывать о нем. Познавая авторский метод писателей и иллюстраторов, чьи книги попали на ярмарку и в программу, посетители фестиваля – и стар, и млад – сами пытаются создавать истории о себе, друзьях, родных, известных и неизвестных горожанах, о доме, дворе, улице. Но в этот раз к постоянной уже программе КНИГИ В ГОРОДЕ: Расскажи свой город фестиваль добавит новые интересные задачи.

На протяжении многих лет Тобольск был столицей всей Сибири и главным собирателем и распространителем историй из этой земли. Отсюда стартовала экспедиция Беринга, которая доплыла до Аляски и рассказала всему свету, что пролив между Азией и Америкой существует. Отсюда уходили и другие первооткрыватели, изменившие наше представление о мире. Их целью было понять, что такое Сибирь, и рассказать о ней. Эта же цель стоит и перед фестивалем, который расширяет территорию своих интересов и превращается в ФЕСТИВАЛЬ СИБИРСКИХ ИСТОРИЙ.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Нам интересен Тобольск как город, в котором начинаются реальные и воображаемые путешествия. Герои фестиваля 2023 года – Витус Беринг и другие первооткрыватели, отправившиеся из этого города за новым и неизведанным. Среди них и Дмитрий Менделеев, который родился в Тобольске. Отсюда отправился он в свое путешествие в науку, которое принесло миру множество открытий, актуальных по сей день. На фестивале стартует проект Менделеев 2024, приуроченный к 190-летию гениального тоболяка, и мы уже начали расследование, чтобы понять, как и где в стране и мире сегодня используются его идеи.

Свои книги на фестиваль привезут ведущие российские издательства «Альпина Паблишер», «Белая ворона», «Издательский дом Мещерякова», «Карьера-Пресс», «Обложка», «Паульсен», «Самокат», «Черная овца», A+A, Ad Marginem и другие.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Фестиваль – это не только десятки увлекательных мастер-классов по детским книгам. Во «взрослой» программе примут участие: Максим Абаев, заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь»; Михаил Визель, переводчик, автор книг, литературный и музыкальный критик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ; Борис Куприянов, издатель, публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества «Переделкино», Ксения Ламшина, руководитель радио «Культура», автор телеграм-канала «Культурные люди»; Олег Шишкин, писатель, сценарист и телеведущий; Андрей Щербенок, профессор, директор программ бакалавриата Школы управления Сколково, основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета и другие.

Фестиваль организован в рамках федерального проекта КНИГИ В ГОРОДЕ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и администрации города Тобольска.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– Фестиваль уже знаком тоболякам, и город ждет его. Яркое и краткое событие возвращается в третий раз, но теперь – чтобы стать институцией, обрести постоянный адрес и открыть долгосрочные проекты, призванные стать платформой для интеллектуальной поддержки программ развития города, творческой и предпринимательской активности его жителей, возможность которых совместно обеспечивают СИБУР и администрация города и области, – отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО «Запсибнефтехим» Елена Бельская.

– «КНИГИ В ГОРОДЕ. Тобольск» – проект, начинавшийся 3 года назад как фестиваль про Тобольск для маленьких горожан и их родителей – вырастает в тобольский фестиваль сибирских историй, в платформу для авторов, готовых рассказывать про эту великую землю всей стране и миру, – говорит основатель и руководитель фестиваля и федеральной программы КНИГИ В ГОРОДЕ Андрей Гельмиза.

Справка

Программа «Формула хороших дел» действует с 1 февраля 2016 года в 18 ключевых городах присутствия компании СИБУР и охватывает 7 приоритетных направлений социальной сферы – развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию, культуру и волонтерство.

Следите за новостями ярмарки на официальном сайте knigivgorode.ru и в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/knigi_v_gorode.

Фестиваль «КНИГИ В ГОРОДЕ» везет в Тобольск лучшие детские новинки ММКЯ

1 сентября на ММКЯ Матвей Кийко, 14-летний книжный блогер-тоболяк и член кураторской группы книжного фестиваля КНИГИ В ГОРОДЕ, а также московские блогеры обсудили детские новинки ММКЯ, Первой Московской детской книжной ярмарки и книги победителей первого сезона Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Участники встречи рассказали, какие книги они взяли для публикации в своих блогах и почему. По итогам встречи кураторы фестиваля КНИГИ В ГОРОДЕ. Тобольск отберут новинки для своей программы, а также соберут коллекцию в подарок тобольской центральной детской библиотеке им. П.П. Ершова, которая откроется 6 сентября после ремонта.

Выбор Матвея Кийко

Матвей выбрал четыре книги, прямо или косвенно связанные с темой путешествий, а также учел все возрастные категории.

1) Книга-путешествие «Смотри: Байкал!» (Самокат).

Победитель в номинации «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков».

Подробный и красочный путеводитель для детей по Байкалу – флора, фауна, интересные факты, главные города и достопримечательности – с крутыми иллюстрациями Ани и Вари Кендаль. Книга подойдет для семейного чтения, для всех возрастов.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

2) «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир» (Синдбад).

Автор – Марк Курлански, он объездил весь мир, изучая эту рыбу. Почему благодаря треске викинги открыли Америку раньше всех? Какие войны случались из-за трески? И масса других любопытных фактов из жизни всем привычной рыбы. Интересно будет и подросткам, и взрослым.

3) «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя» (Альпина Дети).

Авторы – Айрат Багаутдинов, Полина Шевчук. Здесь очень красивые иллюстрации и типографика. Понятным языком рассказывается история архитектора и изобретателя Владимира Шухова, его вклад в развитие российской инженерии и архитектуры. Будет интересно подросткам.

4) «Капитан Собака в недрах Земли» Марии Нестеренко (А+А).

Путешественник капитан Собака и команда «Жемчужины» отправляются с важной миссией в недра Земли. Вместе с героями мы увидим, как текут ледники и плачут вулканы, как рождаются алмазы и дышат черные курильщики, как хрупки пещерные украшения и удивительны обитатели Большого кораллового рифа.

Для младшего школьного возраста.