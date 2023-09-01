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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:36

В селе Перевалово мощность энергоснабжения местной школы увеличили в четыре раза

Школа на 620 мест является единственным общеобразовательным учреждением для пяти населенных пунктов Переваловского муниципального образования
Источник:kp.ru
Фото: Михаил Иванов.

Фото: Михаил Иванов.

Проведенные работы позволили дать учебному заведению дополнительные 180 кВт. Работы стоимостью 3,7 млн рублей провели «Россети Тюмень» в рамках договора техприсоединения. Специалисты построили две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 240 метров и установили два интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных.

Обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью позволило учебному заведению организовать пространство для занятий робототехникой, ввести в работу современный компьютерный класс и оснастить актовый зал интерактивным оборудованием.