В селе Перевалово мощность энергоснабжения местной школы увеличили в четыре раза

Фото: Михаил Иванов.

Проведенные работы позволили дать учебному заведению дополнительные 180 кВт. Работы стоимостью 3,7 млн рублей провели «Россети Тюмень» в рамках договора техприсоединения. Специалисты построили две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 240 метров и установили два интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных.

Обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью позволило учебному заведению организовать пространство для занятий робототехникой, ввести в работу современный компьютерный класс и оснастить актовый зал интерактивным оборудованием.