Первый этап капитального ремонта улицы Ленина в Тюмени завершен на 85%

Фото: администрация Тюмени.

На улице Ленина в Тюмени уже пять месяцев ведутся работы по изменению и преображению исторической и туристической части города. Территория с разрытыми траншеями, горами песка и щебня, трубами, множеством разнообразной спецтехники постепенно приобретает ухоженный вид, и уже угадываются очертания нового пространства.

– На сегодняшний день на 85 процентов выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций на Ленина, Перекопской и Красина. От Исторической площади до улицы Перекопской произведена укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, остался еще один. Изменения коснулись и пешеходного пространства: тротуары расширили и «одели» в брусчатку. На участке смонтировано наружное освещение, выполнены работы по устройству ливневой и хозбытовой канализации. На участке от улицы Перекопской до улицы Красина дорожники завершают работы по переустройству коммуникаций, – рассказал председатель комитета строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры Михаил Нурдинов.

Отметим, что капитальный ремонт улицы Ленина проводится в несколько этапов. Первый – от Исторической площади до Красина, его закончат в 2023 года. Второй этап – от Красина до Первомайской, включая Мориса Тореза. Этот участок дороги отремонтируют в период 2024 – 2025 годов.

Ранее «КП» писала о том, что ремонт улицы Ленина в Тюмени продлили до 31 октября 2023 года.