Для спасения Туры от обмеления в Тюмени необходимы деньги из федерального бюджета

Тюменские власти не могут оздоровить Туру без федеральной поддержки. Фото: Виктория Гаврик

Для спасения Туры в Тюмени необходимы деньги из федерального бюджета. Об этом рассказали в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Жители обратились к губернатору региона Александру Моору и спросили, что в дальнейшем правительство собирается делать с главной артерией города.

– В соответствии с Водным кодексом РФ река Тура является федеральной собственностью. В связи с этим реализация любых мероприятий, направленных на оздоровление водного объекта, зависит от наличия средств в федеральном бюджете, – заявили в департаменте.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что масштабное падение уровня Туры продолжается. По информации ресурса на 28 августа 2023 года, в настоящее время река опустилась до -82 см ниже нуля гидропоста. Еще 10 дней назад вода была выше -68 см нулевой отметки. Предыдущий минимум на Туре был зарегистрирован 16 июля 2023 года.