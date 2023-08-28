Тура в Тюмени стремится к историческому минимуму уровня воды. Фото: Татьяна Коркина

Масштабное падение уровня Туры продолжается. Согласно наблюдениям «КП», основанным на данных сервиса «Оллриверс.инфо», уровень воды в реке в Тюменской области становится всё ниже.

По информации ресурса на 28 августа 2023 года, в настоящее время река опустилась до -82 см ниже нуля гидропоста. Еще 10 дней назад вода была выше -68 см нулевой отметки.

Предыдущий минимум на Туре был зарегистрирован 16 июля 2023 года. По мнению ученых, спасти Туру от обмеления позволят только кардинальные меры – очистка дна, запрет на вырубку зеленых насаждений, на застройку рядом с прибрежной зоной и бетонирование набережной, озеленение территории, ликвидация наносов, которые заиливают подземные родники.

Последний раз губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что главную артерию города сможет спасти строительство гидроузла. Однако пока говорить об этом еще рано. Для решения важного вопроса необходимо поговорить с экологами, строителями и другими учеными. Эксперты отмечают, что уровень воды в Туре будет восстановлен в течение шести лет. Правда, при соответствующем уходе.

Максимальный уровень воды в Тюмени с 2000 года (с тех пор, как сервисом ведутся наблюдения) устанавливался 12 мая 2016 года: 868 см над нулевой отметкой гидропоста. Уровень воды в Туре достиг исторического минимума 27 августа 2023 года.