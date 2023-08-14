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Общество14 августа 2023 12:32

Губернатор Тюменской области не исключил строительство гидроузла на Туре для решения проблемы с ее обмелением

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие мероприятия проходят на Туре, чтобы удержать уровень воды
Виктория Гаврик
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие мероприятия проходят на Туре, чтобы удержать уровень воды.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие мероприятия проходят на Туре, чтобы удержать уровень воды.

Фото: Виктория Гаврик

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие мероприятия проходят на Туре, чтобы удержать уровень воды в реке. По мнению главы региона, уровень воды в реках изменяется циклически.

- Мы уже забыли, но шесть-семь лет назад были очень крупные весенние половодья, уровень воды в Туре был 868 сантиметров, это самый большой уровень за всю историю наблюдения. Это было не так давно, прошло семь лет, циклы низкой и высокой воды не меняются, но действительно в этом году мы достигли рекордной отрицательно отметки. Хотя и в прошлом году отметки были сопоставимы, - пояснил губернатор Тюменской области корреспонденту «КП».

В первую очередь, власти изменили работу Метелевского водозабора. Специалисты «Водоканала» опустили глубже приборы для заборов воды и теперь они берут воду гораздо ниже, что помогает регулировать уровень воды, то ее количество, которое забирает Метелевский водозабор, на Туре это никак не скажется.

- Два других крупных потребителя воды на реке – это ТЭЦ- 1 и ТЭЦ-2. ТЭЦ-2 более современная, поэтому количество воды для охлаждения оборудования ей нужно в 20 раз меньше. Там также водозабор идет глубже, он направляется в накопитель. Что касается ТЭЦ-1, мы установили три баржи. Они были установлены в соответствии с рекомендациями специалистов. Они создают подпор воды, что позволяет ТЭЦ-1 для охлаждения забирать воду даже при столь минимальном уровне, - сообщил глава региона.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, чтобы решить проблему с уровнем воды на Туре раз и навсегда необходимо строительство специального гидротехнического сооружения.

- Тут ответ только один. Единственное, что может удерживать приемлемый уровень воды – это специальное гидротехническое сооружение. Но пока я сейчас не готов это обсуждать. Как вариант, на будущее это можно рассматривать, но вопрос комплексный, его необходимо решать и обсуждать с другими специалистами, - заявил Александр Моор в прямом эфире.

Напомним, проект по строительству онкологического центра в Тюмени пересмотрят. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в прямом эфире на пресс-конференции.

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