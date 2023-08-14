Губернатор Тюменской области не исключил строительство гидроузла на Туре для решения проблемы с ее обмелением

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие мероприятия проходят на Туре, чтобы удержать уровень воды. Фото: Виктория Гаврик

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие мероприятия проходят на Туре, чтобы удержать уровень воды в реке. По мнению главы региона, уровень воды в реках изменяется циклически.

- Мы уже забыли, но шесть-семь лет назад были очень крупные весенние половодья, уровень воды в Туре был 868 сантиметров, это самый большой уровень за всю историю наблюдения. Это было не так давно, прошло семь лет, циклы низкой и высокой воды не меняются, но действительно в этом году мы достигли рекордной отрицательно отметки. Хотя и в прошлом году отметки были сопоставимы, - пояснил губернатор Тюменской области корреспонденту «КП».

В первую очередь, власти изменили работу Метелевского водозабора. Специалисты «Водоканала» опустили глубже приборы для заборов воды и теперь они берут воду гораздо ниже, что помогает регулировать уровень воды, то ее количество, которое забирает Метелевский водозабор, на Туре это никак не скажется.

- Два других крупных потребителя воды на реке – это ТЭЦ- 1 и ТЭЦ-2. ТЭЦ-2 более современная, поэтому количество воды для охлаждения оборудования ей нужно в 20 раз меньше. Там также водозабор идет глубже, он направляется в накопитель. Что касается ТЭЦ-1, мы установили три баржи. Они были установлены в соответствии с рекомендациями специалистов. Они создают подпор воды, что позволяет ТЭЦ-1 для охлаждения забирать воду даже при столь минимальном уровне, - сообщил глава региона.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, чтобы решить проблему с уровнем воды на Туре раз и навсегда необходимо строительство специального гидротехнического сооружения.

- Тут ответ только один. Единственное, что может удерживать приемлемый уровень воды – это специальное гидротехническое сооружение. Но пока я сейчас не готов это обсуждать. Как вариант, на будущее это можно рассматривать, но вопрос комплексный, его необходимо решать и обсуждать с другими специалистами, - заявил Александр Моор в прямом эфире.

Напомним, проект по строительству онкологического центра в Тюмени пересмотрят. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в прямом эфире на пресс-конференции.