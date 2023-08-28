В тюменском микрорайоне открыли новый корпус детского сада «Березка» на 630 детей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюменской области открылся новый детский сад «Березка» в микрорайоне Березняковский. Строительство корпуса № 2 дошкольного учреждения было начато в марте 2021 года. В понедельник, 28 августа, его ввели в эксплуатацию, рассказала заведующая детским садом Галина Токарева.

– В детском саду 16 групп полного дня на 630 детей, в том числе 4 группы для детей до 3 лет на 120 человек. В здании есть физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, современный пищеблок, медицинский блок, прачечная, – рассказали в правительстве Тюменской области.

Учреждение полностью укомплектовано современной мебелью и оборудованием, в том числе легоконструированием. Корпус детского сада соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, сообщили в региональном правительстве.