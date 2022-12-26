В Тюмени открыли два новых детских сада.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюмени открыли детские сады в микрорайонах «Ново-Патрушево» и «Ямальский-2». Корпус № 3 детского сада № 95 открыли в Тюмени досрочно. Детский сад рассчитан на 550 мест, 24 группы. Общая площадь здания – 9 072 кв. м. Это самый большой детский сад в регионе, он расположен в микрорайоне «Ямальский-2».
Еще один детский сад открыли в «Ново-Патрушево». Здание общей площадью 6 939 квадратных метров рассчитано на 320 мест, 16 групп детей.
В общей сложности в эти сады пойдут 880 детей.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Все группы оборудованы легко трансформируемой мебелью, различным игровым, интерактивным оборудованием.
На открытии побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. В подарок от главы региона воспитанники получили лыжи.
«Сегодня сразу два новоселья в тюменских детских садах: в ЖК «Ново-Патрушево» и мкр-не «Ямальский-2». Последний строители сдали досрочно. Лучший подарок для жителей новых районов», – написал Александр Моор в своём телеграм-канале.
Детский сад в «Ямальском-2» назвали «Снежинка», а в «Ново-Патрушево» – «Конёк-горбунок».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что два новых детских сада должны открыть в областном центре до конца 2022 года.