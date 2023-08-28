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НовостиПроисшествия28 августа 2023 8:21

Родные выпавшей из окна шестого этажа на Николая Федорова тюменки ищут свидетелей

В Тюмени родственники девушки, упавшей с высоты многоэтажки, разыскивают очевидцев
Виктория Гаврик
Родные выпавшей из окна шестого этажа на Николая Федорова тюменки ищут свидетелей.

Родные выпавшей из окна шестого этажа на Николая Федорова тюменки ищут свидетелей.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области за два дня произошло сразу две трагедии подряд. С высоты шестого этажа упала и разбилась девушка. ЧП произошло на предыдущей неделе, 21 августа, в жилом доме на улице Николая Федорова. Сейчас родные и близкие ищут свидетелей произошедшего.

«В ночь с 20 на 21 августа 2023 года из дома по адресу ул. Николая Федорова, 17, корпус 1 в период с 0:13 до 1:00 с 6-го этажа выпала девушка. Если у вас есть запись с камер наблюдения, записи видеорегистратора, где видно падение, вышлите мне в личные сообщения», – написала тюменка в группе «Авто Тюмень – ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что женщина погибла до приезда скорой помощи.

– Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 0:55. Медики констатировали смерть пациента, – подтвердили журналисту «КП» в департаменте здравоохранения региона.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют детали и причины трагедии.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени 22 августа из окна квартиры на 15-м этаже в доме на улице Николая Зелинского, 3 выпала девушка. Момент страшного инцидента попал на камеры видеонаблюдения. Девушка погибла на месте происшествия до приезда медиков, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. По словам очевидцев, выпавшая из окна горожанка упала на асфальтное покрытие парковки.