Родные выпавшей из окна шестого этажа на Николая Федорова тюменки ищут свидетелей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области за два дня произошло сразу две трагедии подряд. С высоты шестого этажа упала и разбилась девушка. ЧП произошло на предыдущей неделе, 21 августа, в жилом доме на улице Николая Федорова. Сейчас родные и близкие ищут свидетелей произошедшего.

«В ночь с 20 на 21 августа 2023 года из дома по адресу ул. Николая Федорова, 17, корпус 1 в период с 0:13 до 1:00 с 6-го этажа выпала девушка. Если у вас есть запись с камер наблюдения, записи видеорегистратора, где видно падение, вышлите мне в личные сообщения», – написала тюменка в группе «Авто Тюмень – ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что женщина погибла до приезда скорой помощи.

– Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 0:55. Медики констатировали смерть пациента, – подтвердили журналисту «КП» в департаменте здравоохранения региона.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют детали и причины трагедии.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени 22 августа из окна квартиры на 15-м этаже в доме на улице Николая Зелинского, 3 выпала девушка. Момент страшного инцидента попал на камеры видеонаблюдения. Девушка погибла на месте происшествия до приезда медиков, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. По словам очевидцев, выпавшая из окна горожанка упала на асфальтное покрытие парковки.