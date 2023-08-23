В Тюмени на улице Зелинского из окна 15-го этажа после ссоры с парнем выпала девушка

Фото: Тюмень в объективе.

В Тюмени из окна квартиры на 15-м этаже в доме на улице Николая Зелинского, 3 выпала девушка. Трагедия случилась накануне вечером, 22 августа. Момент страшного инцидента попал на камеры видеонаблюдения. По этическим нормам редакция «КП» не может опубликовать кадры.

Девушка погибла на месте происшествия до приезда медиков, рассказали «КП» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По словам очевидцев произошедшего, выпавшая из окна горожанка упала на асфальтное покрытие парковки.

– Вызов поступил 22 августа в 21.03. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя шесть минут после звонка. Медики констатировали смерть пациента, – заявили в департаменте.

К сожалению, тюменка скончалась от полученных травм до приезда врачей. Соседи погибшей сообщают, что до происшествия девушка поссорилась со своим молодым человеком. Парень пытался отговорить девушку от страшного поступка.

Ранее «КП»–Тюмень» писала о том, что в городе молодая девушка выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома на улице Мельникайте, 113. На место происшествия приехала скорая помощь. На момент прибытия врачей, женщина была еще жива. Подробности трагедии выясняются.