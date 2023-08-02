В Тюмени из окна многоэтажки на Мельникайте, 113 выпала девушка

Тюменка выпала из окна восьмого этажа и попала в реанимацию. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени произошла очередная трагедия. Молодая девушка выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома по улице Мельникайте, 113. На место происшествия приехала скорая помощь, рассказывают очевидцы ЧП.

На момент прибытия врачей, женщина была еще жива. Подробности трагедии выясняются.

- Мельникайте 113, девушка выпала из окна 8мого этажа, была жива, дальнейшие обстоятельства неизвестны, - пишут пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что девушка попала в реанимацию, сейчас медики борются за ее жизнь.

- Вызов поступил в 14:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 14:15. После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент находится в реанимации, где оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое, - сообщили редакции «КП» в пресс-службе депздрава.

К сожалению, это второй подобный инцидент, произошедший в Тюмени. Ранее мы писали, что в областной столице на Мысу из окна 20-этажного дома по Тимофея Чаркова выпал мужчина. От полученных травм человек умер на месте.