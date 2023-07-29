В Тюмени на Мысу из окна 20-этажного дома по Тимофея Чаркова выпал мужчина

На место трагедии приезжали медики и сотрудники Следственного комитета. Фото: Татьяна Коркина

Праздничный День города в Тюмени не обошелся без трагедий. Из окна 20-этажного дома по улице Тимофея Чаркова, 28 выпал мужчина. От полученных травм человек умер на месте, рассказали очевидцы происшествия в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На место трагедии приезжали медики и сотрудники Следственного комитета. Тело обнаружено на Мысу, под окнами дома. Информацию об этом подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Медики и правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. На месте сейчас проходят оперативные работы.

- Вызов поступил 29 июля в 13:52. Прибытие бригады скорой медицинской в 14:01. По приезде медики констатировали смерть, - сообщили редакции «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Фото: паблик «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

В Следственном комитете Тюменской области не смогли оперативно прокомментировать происшествие. Комментарий от ведомства ожидается.

К сожалению, подобные трагедии происходят часто в областной столице. Ранее мы рассказывали, что житель Тюмени 12 июля упал с огромной высоты на улице Зелинского и погиб. На место происшествия приезжали Росгвардия и скорая помощь.