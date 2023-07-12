Житель Тюмени упал с огромной высоты на улице Зелинского и погиб

На место происшествия приезжали Росгвардия и скорая помощь. Фото: Татьяна Коркина

Поздним вечером в Тюмени погиб человек. Он выпал из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Николая Зелинского. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей, трагедия произошла во вторник, 11 июля 2023 года.

– Кто-то выпал на Николая Зелинского, 23, к. 1 около 11 вечера. Приезжали Росгвардия и скорая, – оставил автор анонимный пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию о гибели человека подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области по просьбе редакции «КП».

– Вызов поступил 11 июля в 22.37, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 22.47. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Комментарий от пресс-службы Следственного комитета Тюменской области ожидается.

Еще одна трагедия произошла утром 11 июля. В Тюмени проводится проверка по факту обнаружения тела неизвестного мужчины во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Заречный. Труп лежал на лавочке у подъезда. 30-летнего мужчину нашли прохожие 11 июля на улице Щербакова, 96. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть пациента.