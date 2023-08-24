Пробрался на стройку и остался там жить: история настоящей дружбы

Фото: Адрей Рядькин.

«Пришли на работу и увидели его. Стало жалко. Оставили жить на стройке», – вспоминают строители жилого комплекса на «Юнион».

Однажды утром они пришли на работу и услышали то ли плач, то ли вой. Долго не могли понять, откуда он раздается. Шум стройки перебивал доносившиеся звуки. К вечеру, когда все стихло, отправились на поиски.

«Шли на звук!» – рассказывает мастер Илья. Между стройматериалами увидели виляющий хвост, а потом и источник «плача». Щенок не старше двух месяцев от рождения.

Фото: Адрей Рядькин.

«Граф!» – выкрикнул напарник Ильи Сергей. Так аристократическое имя и закрепилось за новым членом команды. Но ночь его оставили в вагончике, а утром привезли ошейник и поводок для прогулок с четвероногим другом, и чтобы тот снова не спрятался, испугавшись шума.

Посоветовавшись с командой и получив разрешение у управляющего стройкой, решили оставить Графа насовсем. Ему смастерили будку и даже покрасили ее в фирменный цвет ЖК «Юнион», в фиолетовый. Принесли игрушки и одеяло.

Фото: Адрей Рядькин.

Строить «Юнион» федеральный застройщик «Страна Девелопмент» и Группа «Эталон» будут до 2026 года. К этому времени Граф станет уже взрослым псом и настоящим охранником. А еще он будет первым тестировщиком на специальной собачьей площадке.

Фото: Адрей Рядькин.

«Иногда мы забираем его домой, чтобы Граф учился общаться с другими животными и людьми. Он поднимает настроение всей строительной бригаде. Утром встречает, вечером провожает нас», – рассказывают мастера.

Когда закончится стройка, Графа заберут на следующий объект. Вот так неожиданная встреча обернулась необычной дружбой между псом и строителями.

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