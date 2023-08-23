В Тюмени из гимназии №83 в летний период уволилось больше десятка учителей-предметников. Фото: Татьяна Коркина

Родители бьют тревогу в Тюменской области из-за массового увольнения учителей из местной гимназии №83. Пост с жалобой появился в группе «Мамочки Тюмени» в социальной сети ВКонтакте. По словам женщин, образовательное учреждение летом покинули сразу 16 преподавателей. Родители переживают, что скоро детям некому будет вести уроки.

— Учимся в гимназии №83. Сегодня узнала, что уволились сразу 16 педагогов предметников. Никто не в курсе, что там происходит, — спросила жительница Тюмени Олеся.

В департаменте образования сообщили, что из тюменской гимназии в летний период уволились по личным обстоятельствам 12 учителей. Однако педагогический состав учреждения полностью укомплектован и волноваться незачем.

Согласно данным центра занятости населения Тюменской области, вышеуказанная гимназия ищет больше десяти учителей-предметников. В частности, преподавателей по географии, информатики, русскому языку и литературе, а также гимназии нужны учителя по технологии и предпринимательству.

Ранее «КП» писала о том, что в тюменских школах не хватает 373 педагогических сотрудников. Наиболее тяжелой является ситуация с педагогами младших классов – заявлена потребность в 115 таких специалистах.