В тюменских школах не хватает 373 педагогических сотрудников

Наиболее тяжелой является ситуация с педагогами младших классов – заявлена потребность в 115 таких специалистах. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области не досчитались 373 педагогических сотрудников. С ростом числа учеников и резким уходом преподавателей в декрет и на пенсию, в сфере образование сложилась потребность в учителях, пишет «ФедералПресс».

– Общее количество вакансий – 373. По Тюмени открыто 68 вакансий, по школам Тобольска – 20, Ишима – 9, – рассказали в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

Наиболее тяжелой является ситуация с педагогами младших классов – заявлена потребность в 115 таких специалистах. Среди педагогов русского языка выявлена «недостача» в 36 человек. В 2022 году в школы Тюменской области на работу устроились около 270 молодых преподавателей.

Напомним, средняя заработная плата преподавателей в регионе, по данным за январь – февраль, составляет около 56 250 рублей, это почти на 2 тысячи рублей выше, чем за аналогичный период предыдущего года.