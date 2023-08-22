Тобольского депутата Рината Урамаева обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест до 19 октября. Фото: Виктория Гаврик

Тобольский городской суд во вторник, 22 августа, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему депутату районной думы Ринату Урамаеву. Народного избранника и защитника Заболотья обвиняют в мошенничестве.

— Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда, нельзя общаться с обвиняемыми по делу, как лично, так и при помощи любых других средств связи, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что депутата задержали. По информации СМИ, мужчину якобы несколько дней разыскивала полиция. Хотя все это время он был в городе и ни от кого не скрывался.