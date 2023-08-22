СМИ сообщили о задержании в Тобольске депутата районной думы и защитника Заболотья Рината Урамаева

В Тобольске силовики задержали муниципального депутата Рината Урамаева. Фото: Виктория Гаврик

В Тобольске силовики задержали муниципального депутата Рината Урамаева, которые боролся за права и интересы жителей Заболотья. Его подозревают в мошенничестве, рассказал URA.ru источник в политической элите региона.

Сообщается, что депутата несколько дней искала полиция, но он находился в городе и ни от кого не скрывался. В Следственном комитете и МВД Тюменской области отказались комментировать информацию.

В пресс-службе партии «Единой России» по Тюменской области случившееся также не смогли подтвердить, так как Рината Урамаева исключили из партии еще в марте 2023 года. Коллеги депутата тоже не в курсе ситуации.

Напомним, политик из Заболотья в январе угодил в скандал, его обвинили в пьяном ДТП, которое произошло в новогоднюю ночь 2023 года.