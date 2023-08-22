В Тюмени водитель бензовоза разбил три легковушки на улице Республики

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В центре Тюмени произошло очередное ДТП. Опять оно отличилось массовостью и эпичностью. На этот раз сразу несколько машин протаранил КамАЗ с цистерной. Авария произошла в районе шести часов вечера на улице Республики в понедельник, 21 августа.

– КамАЗ зацепил три автомобиля: «Ниву», «Ладу» и «Ладу-Весту». Предположительно, 48-летнему водителю большегруза стало плохо за рулем, и он потерял контроль над управлением. Других пострадавших в аварии нет, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В управлении уточнили, что на месте происшествия ограничения для транспорта не вводились, заторов в движении не было.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Напомним, днем в городе было еще одно автопобоище с шестью машинами. Пьяный водитель на «Мерседесе» собрал чужие автомобили по улице Советской. В ДТП пострадал только водитель иномарки, его из машины вытащили прохожие, которые стали свидетелями неадекватного поведения. Мужчина вел себя странно, еле стоял на ногах и почти не шевелился, когда упал на асфальт. В результате освидетельствования водителя «Мерседеса» на состояние опьянения показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.