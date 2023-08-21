Водитель «Мерседеса», который разбил шесть автомобилей в Тюмени, был сильно пьян

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Водитель «Мерседеса», который разбил шесть припаркованных автомобилей, был сильно пьян. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– В результате освидетельствования водителя «Мерседеса» на состояние опьянения показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее, в 2021 году, мужчину уже привлекали к ответственности по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, – пояснили в ведомстве.

Напомним, что около полудня 45-летний тюменец на «Мерседесе» с эксклюзивным номером 999 в районе перекрестка Республики и Профсоюзной снес дорожные ограждения, после чего устроил массовое ДТП с шестью автомобилями на Советской. В аварии пострадал водитель иномарки, его доставили в больницу.

Ранее «КП» публиковала момент ДТП на Советской, где владелец легковушки разнес шесть автомобилей. Причиненный ущерб достигает миллионов рублей.