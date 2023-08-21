Фото: ГИБДД Тюменской области.

Появилось видео эпичного и массового ДТП в центре Тюмени. Водитель «Мерседеса» устроил автопобоище на оживленном перекрестке в районе ТЦ «Гудвин». По словам очевидцев происходящего, мужчина проехал по Республики, повернул на Профсоюзную, где едва не въехал в автобусную остановку, а потом выехал на Советскую.

Именно здесь он начал крушить припаркованные автомобили. Владельцы иномарок были в шоке. На видеозаписи, опубликованной в социальной сети, можно заметить, что двое мужчин за одежду вытащили неадекватного водителя и оставили на земле. Тюменец не смог пошевелиться, он так и продолжил валяться на асфальте.

Пользователи в социальных сетях заявляют, что в момент аварии мужчина был пьян или под какими-то наркотическими веществами, так как вел он себя странно: еле стоял на ногах и почти не двигался. Водитель белой иномарки умудрился повредить семь автомобилей, рассказали в ГИБДД.

Мужчина совершил столкновение с автомобилями «Лексус», «Рено», «Датсун», «Тойота» и двумя «Мицубиси». В причинах и во всех деталях этой массовой аварии, в которой пострадал только водитель Mercedes, сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

По предварительным подсчетам, причиненный ущерб владельцам припаркованных авто может достигать нескольких миллионов рублей.