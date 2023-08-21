В Тюмени пьяный водитель «Мерседеса» протаранил шесть автомобилей у ТЦ «Гудвин»

Последствия аварии на пересечении улиц Советская – Профсоюзная. Фото: ГИБДД Тюменской области.

Массовую аварию устроил водитель автомобиля марки «Мерседес» в Тюмени. Мужчина протаранил шесть припаркованных машин. По словам очевидцев, в районе торгового центра «Гудвин» владелец иномарки сначала врезался в столб, потом поехал дальше и зацепил шесть автомобилей. Машины получили легкие повреждения, некоторые – больше, другие – незначительные.

Прохожие заявляют, что автолюбитель был пьян во время аварии.

– По предварительным данным, ДТП произошло в районе 12 часов дня на перекрестке улиц Советская – Профсоюзная. По улице Профсоюзной у дома № 124 произошло столкновение с шестью автомобилями. Предварительно известно, что автомобиль марки «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию. В результате ДТП пострадал водитель иномарки «Мерседес». Участок дороги от Профсоюзной до Советской, 95/8 перекрыт. Затруднения в движении нет. Объезд осуществляется по прилегающим дворам, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Последствия аварии на пересечении улиц Советская – Профсоюзная. Фото: ГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются. Информацию о том, что водитель «Мерседеса» в момент аварии был пьян, в ГИБДД не подтвердили и не опровергли, заявив, что «проводятся все необходимые экспертизы для уточнения данных».

Последствия аварии на пересечении улиц Советская – Профсоюзная. Фото: ГИБДД Тюменской области.

Сегодня автоинспекторы назвали основные причины смертельных ДТП в Тюменской области. По данным оперативников, с начала года на территории региона произошло 1741 дорожно-транспортное происшествие. 121 участник погиб, и почти 2200 человек получили травмы. Показатели аварийности стали больше, чем в предыдущем году.