В РЖД пообещали быстро решить вопрос отсутствия билетов из ХМАО в Тюмень

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор попросил РЖД решить проблему нехватки железнодорожных билетов для югорчан. Глава региона сегодня, 21 августа, обсудил с руководством СвЖД проблему о доступности ж/д сообщения для жителей ХМАО – Югры.

На пресс-конференции журналист северного издания пожаловалась, что летом уехать на юг по железной дороге очень сложно, а билетов не хватает.

- Спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы. Если возможно, добавят дополнительные вагоны к поездам, или вообще сформируют еще один состав, который свяжет нас с городами Югры и Ямала, - сообщили в правительстве Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменскую область доставят новые пригородные электропоезда с кондиционером и USB-розетками.