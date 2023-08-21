Празднование 79-летия Тюменской области 20 августа завершилось концертом певицы Пелагеи и фолк-группы

Фото: Пелагея / ВКонтакте.

С размахом в воскресенье, 20 августа, в Тюмени завершилось празднование 79-летия области. Перед жителями выступили ведущие, местная фолк-группа Gilead на разогреве и прозвучало видеопоздравление губернатора Александра Моора, а под конец вечера на сцену вышла певица Пелагея.

Почти час исполнительница радовала всех собравшихся своим удивительно интересным вокалом. Фрагменты концерта опубликовали в правительстве Тюменской области. Мероприятие состоялось на площади 400-летия Тюмени. Безопасность концерта и зрителей обеспечивали полицейские и сотрудники всех экстренных служб.

Среди почтенной публики оказались тюменцы разных возрастов. При появлении артистки на сцене многие дружно схватились за смартфоны и старательно снимали всё на видео. Первой песней, которую исполнила Пелагея, был «Конь». Сотни зрителей с замиранием сердца слушали душевные композиции. Позже зрители порадовались песне «Деревня», динамичным треком «Горилка» певица разгорячила толпу.

В конце исполнительницу одарили цветами и подарками. На сверкающих черных автомобилях уехали главная гостья праздника Пелагея и глава областного департамента культуры Елена Майер.

Ранее «КП» рассказывала о том, как прошел концерт группы «Иванушки International» на площади 400-летия Тюмени.