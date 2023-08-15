«Иванушки International» 14 августа выступили на площади 400-летия Тюмени

Фото: Андрей Григорьев-Апполонов / ВКонтакте.

В Тюмени на площади 400-летия в понедельник, 14 августа 2023 года, состоялся концерт популярной поп-группы «Иванушки International». Мероприятие оплатили тюменские бизнесмены. Послушать известные хиты любимых исполнителей пришли тысячи тюменцев. Перед выступлением музыканты пообщались с журналистами.

На разогреве выступала кавер-группа, а позже с небольшой задержкой вышли популярные исполнители. Одной из первых песен стали известные всем «Тучи», которую зрители пели вместе с музыкантами. Концерт продлился приблизительно до 22.30.

Фото: Андрей Григорьев-Апполонов / ВКонтакте.

Организаторы заявляют, что для коллектива специально привезли звуковое оборудование из соседнего региона.

Напомним, в Тюмени ради мероприятия перекрыли автомобильные дороги в районе драмтеатра. Очередной раз в областном центре ограничат движение транспорта в воскресенье, 20 августа, из-за концерта Пелагеи.