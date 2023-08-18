В Тюмени раненая собака застряла посреди пруда на Войновке

Фото: группа «Помощь Бездомным Животным ЖиВи г.Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

В Тюмени собаку бросили посреди пруда. Инцидент произошел в сквере Серебряные Ключи на Войновке. Животное оказалось в плену, не в силах выбраться с островка. Очевидцы уверены, что пса кто-то выкинул. Однако при каких обстоятельствах собака оказалась посреди пруда – неизвестно.

– Сквер Серебряные Ключи, район ул. Энергостроителей, 13, Войновка. Терпит бедствие собака, все службы отказывают в помощи, люди просят: кто может спасти – отзовитесь, – пишут неравнодушные жители Тюмени в группе «Помощь Бездомным Животным ЖиВи г. Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Помощь Бездомным Животным ЖиВи г.Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Прохожие заявляют в соцсетях, что у животного есть повреждения: раны и травмы.

– Сейчас туда поехали сотрудники МЧС. Говорят, что собака травмирована. Кто-то сможет подъехать туда, чтобы после работы сотрудников МЧС сопроводить собаку в ветеринарную клинику. Куратор Ирина 8-902-623-25-85, звоните, чтобы я могла согласовать прием в ветклинике, если собака нуждается в ветеринарной помощи, – уточняют волонтеры в группе.

Ранее «КП» писала о том, что тюменская собака Яра, которую пытались заживо закопать в яме, неожиданно пошла на поправку.