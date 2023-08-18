В Тюмени до 2040 года у озера Алебашево построят новую поликлинику

Поликлинику построят до 2040 года.
Фото: Татьяна Коркина
Рядом с озером Алебашево в заречной части Тюмени власти хотят построить лечебное учреждение. Такая информация указана в официальном документе городской администрации. Поликлинику построят до 2040 года.
– Планировочный район № 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Туры). Планируемый объект: многоквартирный жилой дом; лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 365 посещений в смену. Срок: до 2040 года, – говорится в документе, опубликованном тюменской мэрией.
Напомним, губернатор Александр Моор рассказал, когда в Тюмени построят онкологический центр для юных пациентов.