В Тюмени до 2040 года у озера Алебашево построят новую поликлинику

Поликлинику построят до 2040 года. Фото: Татьяна Коркина

Рядом с озером Алебашево в заречной части Тюмени власти хотят построить лечебное учреждение. Такая информация указана в официальном документе городской администрации. Поликлинику построят до 2040 года.

– Планировочный район № 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Туры). Планируемый объект: многоквартирный жилой дом; лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 365 посещений в смену. Срок: до 2040 года, – говорится в документе, опубликованном тюменской мэрией.

Напомним, губернатор Александр Моор рассказал, когда в Тюмени построят онкологический центр для юных пациентов.