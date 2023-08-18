Траты на мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2023 году составили 2,6 млн рублей

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Траты на тюменского мэра Руслана Кухарука составили 2,6 миллиона рублей. Данные о денежных средствах на функционирование главы города были опубликованы в отчете об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2023 года. Документ разместили на официальном сайте городской мэрии.

– Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования за 1 полугодие 2023 года – 2,6 миллиона рублей, – говорится в отчете администрации.

В 2023 году на мэра города планируется потратить чуть больше 6 миллионов рублей. В эти траты входит его зарплата, командировочные, НДФЛ и взносы по обязательному соцстрахованию.

В предыдущем году на содержание главы Тюмени потратили 6,1 миллиона рублей, при плане в 6,4 миллиона.

Ранее редакция «КП» писала о том, что доход губернатора Тюменской области Александра Моора в 2022 году достиг 17,5 миллиона рублей.