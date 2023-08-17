Доход губернатора Тюменской области Александра Моора в 2022 году достиг 17,5 млн рублей

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Опубликованы сведения о кандидатах на должность губернатора Тюменской области в 2023 году. В документации указано, что доход нынешнего главы региона Александра Моора в 2022 году составил 17,5 миллиона рублей. Информацию озвучили в региональном избиркоме.

«Александр Моор. Сведения о доходах и имуществе. Общая сумма дохода за 2022 год: 17,46 миллиона рублей. Недвижимое имущество, находящееся в собственности: квартира – 72,9 квадратных метра, Тюменская область; транспортные средства: снегоход YAMAHA VK540E 2008 год выпуска», – говорится в сведениях о кандидатах на должность губернатора Тюменской области.

Однако другие потенциальные кандидаты на пост главы региона заработали в два и даже в три раза больше, чем Александр Моор. Так, Владимир Пискайкин в 2022 году получил 61,6 миллиона рублей. Он владеет земельными участками, один из которых находится в Германии, другие в Тюменской области. Кроме того, у Пискайкина записаны в имуществе четыре квартиры: в Тюменской области, Германии и Болгарии.

Фото: избирком Тюменской области.

Остальные кандидаты в губернаторы Тюменской области заработали в предыдущем году не больше 12 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что в 2021 году Александр Моор заработал всего 16,6 миллиона рублей. За коронавирусный год губернатор увеличил свой ежегодный заработок почти до 14,5 миллиона рублей. А также семья главы Тюменской области обзавелась домом площадью 485 квадратных метров.

Отметим, что с 2022 года представителям власти разрешили не публиковать официальные данные по доходам и имуществу.