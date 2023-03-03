С 2018 года доход губернатора Тюменской области Моора вырос до 54 миллионов рублей

Фото: Александр Моор / telegram-канал

Чиновники и депутаты в 2023 году скроют свои доходы и декларации. Цифры и сведения будут опубликованы в обобщенном виде, без упоминания имен и фамилий. Стоит вспомнить доходы губернатора Тюменской области Александра Моора за предыдущие годы, когда он находился на посту главы региона.

Так, в 2018 году губернатор Александр Моор заработал больше 9,5 миллиона рублей, а его жена – 4 миллиона рублей. Согласно официальной декларации о доходах за 2018 год, в собственности у супругов Моор находились снегоход и элитный автомобиль бренда Porsche Cayenne. Кроме того, губернатор Тюменской области владеет земельным участком и квартирой в 72 квадратных метра.

В 2019 году доход чиновника вырос на 4,5 миллиона, но имущество в собственности оставалось таким же, как и у его жены. За коронавирусный год Александр Моор увеличил свой ежегодный заработок почти до 14,5 миллиона рублей. А также семья главы Тюменской области обзавелась домом на 485 квадратных метров.

Пиком для Моора стал 2021 год. В прошлом году его годовой доход составил 16 миллионов рублей. Имущество, находящееся в собственности Александра Моора и его жены, не изменилось, говорится в декларации о доходах за 2021 год.