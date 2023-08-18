В Тюменской области уровень безработицы упал до 0,34%

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Тюменской области. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области уровень безработицы составил 0,34%. Уже на протяжении нескольких месяцев власти рассказывают о падении регистрируемой безработицы в регионе. С 1 по 16 августа 2023 года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 18,3 тысяч человек.

- За этот же период трудоустроено 10,9 тысяч человек (без учета части участников мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время). Численность зарегистрированных безработных составляет 2,5 тысяч человек. На 10.08.2023 работодателями Тюменской области заявлено 24,7 тысяч вакансий, - заявляют в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Дефицит сотрудников зарегистрирован в строительной отрасли – 2,2 тысяч вакансий. Также 10 тысяч человек нужны в отраслях экономики, образования, обрабатывающем производстве, торговли оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, сельском, лесном хозяйствах, охота, рыболовство и рыбоводство.

Напомним, что для рассчета уровня фактической безработицы используется специальная формула. Средняя ставка безработицы определяется как доля безработных в общей рабочей силе. Другие факторы, влияющие на уровень безработицы, включают экономический рост, уровень зарплат и поддержку государством. В России низкий уровень безработицы отражает кадровый голод из-за старения населения, СВО и эмиграции, уверены экономисты.

Ранее редакция «КП» рассказывала о том, как выживают ретейлеры, которые испытывают рекордную за последние 25 лет нехватку кадров.