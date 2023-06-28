Тюменские ретейлеры испытывают рекордную за последние 25 лет нехватку кадров

Из-за дефицита кадров работодателям придется нанимать женщин и сотрудников старше 45 лет. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские компании испытывают острейшую нехватку кадров за последние 25 лет. Работодатели уверяют: они готовы достойно платить и самостоятельно воспитывать специалистов. Самый проблемный в этом плане – реальный сектор. Компании конкурируют, переманивают людей друг у друга. В каких отраслях сейчас наибольший кадровый голод, кто особенно востребован и какие еще в недавнем прошлом «непрестижные» профессии стали высокооплачиваемыми, рассказывает «КП»-Тюмень».

О том, что ситуация во многих сферах занятости складывается не в пользу работодателей, свидетельствуют результаты исследований. Кроме того, журналист поговорила с одним из руководителей крупной торговой сети продуктов питания и косметики в Тюменской области. Выяснилось, что в сфере торговли происходит небывалый отток сотрудников. Почти 7% увольнений от общего числа работников каждый месяц.

Хуже всего ситуация с продавцами и персоналом в продуктовых магазинах. Люди предпочитают работать на заводах и других предприятиях, в первом квартале 2023 года промышленные компании подняли заработные платы сотрудников на приемлемый уровень текущего года, с учетом инфляции и состояния рынка труда в Тюменской области.

Однако и там людей также не хватает. Дефицит сотрудников зафиксирован в продуктовых и косметических магазинах, а также в бутиках одежды. Одна из причин – уход крупных международных игроков, подтолкнувший российские компании к ускоренному развитию и освоению новых ниш.

– У нас 7% от общей численности увольнений, при нормальной от 3% до 4%. Ретейлеры больше всего страдают от кадрового дефицита. Сейчас разрешили набирать студентов, снизили планку до категории 16+. Приходит много иностранцев, которые приехали на заработки в Россию, молодые ребята на лето, проходняк. От этого растут потери компаний. 75% потенциального персонала не доходят до интервью. А те, кто приходят, сложно назвать квалифицированными специалистами, – поделился руководитель крупной торговой сети в Тюменской области.

Основными причинами кадрового голода эксперты называют летний сезон и промышленные предприятия. Традиционно в продуктовых магазинах чаще всего работают женщины. У многих мужья отправились на линию соприкосновения, где зарплаты существенно превышают средний заработок по региону. Сотрудники увольняются, потому что не видят причин работать на зарплату ниже номинальной по региону, уточняет специалист.

Внушительную часть персонала из магазинов переманили заводы и предприятия, где оплата труда превышает 50 – 60 тысяч рублей для специалистов низшего звена. На сегодняшний день продавцам в магазинах Тюменской области предлагают работать за 40 тысяч рублей.

– Люди понимают, что лучше они будут работать на заводе на 50 тысяч рублей, чем трудиться по 12 часов за 40 тысяч рублей, контактируя с людьми разного контингента и развозя тяжелые тележки с продуктами, – поясняет эксперт.

Кадровый голод существенно изменил правила игры на рынке труда. На сегодняшний день в Тюменской области идет огромная конкуренция за специалистов-женщин 45+ со стажем работы от 20 лет и выше. Работодатели предпочитают нанимать таких сотрудников из соображений выгоды: меньше вероятности, что они уйдут в декрет, а также такой сотрудник обладает большим опытом и управленческим стажем, что касается руководящих должностей.

Напомним, что Тюменская область побила рекорд по числу соискателей в Уральском федеральном округе. На одну вакансию от работодателей претендуют 4,4 соискателя.