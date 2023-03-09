Тюменская область побила рекорд по числу соискателей в УрФО

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Тюменская область побила рекорд по кадровому голоду в Уральском федеральном округе. В регионе на одну вакансию от работодателя приходится порядка 4,4 резюме от соискателей. Рынок труда проанализировали специалисты сервиса по поиску работы.

В Курганской области на одну вакансию приходится 2,5 потенциального сотрудника. В Свердловской области – по три. В ЯНАО и ХМАО – около 3 и 4 резюме соответственно.

По словам эксперта, кадровый голод в Уральском федеральном округе имеет несколько причин. В первую очередь – демографическая яма 90-х годов. Также ситуация усложнилась из-за частичной мобилизации и релокации населения. Во-вторых, работодатели ищут главным образом квалифицированных сотрудников.

В феврале 2023 года в Тюменской области на одну вакансию от работодателя претендуют 0,27 сотрудника, говорят данные департамента труда. Во второй месяц текущего года на рынке размещено порядка 20 тысяч вакансий, а количество безработных не превышает 3 тысяч человек.