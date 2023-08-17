В Тюменской области у 18-летней девушки онемели ноги и закатились глаза после употребления грибов

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

В Тюменской области женщина отравилась грибами. В областную больницу №15 поступила 18-летняя пациентка из Нижней Тавды. Девушка обратилась за медицинской помощью после того, как, с ее слов, «начали отказывать конечности».

- Я поступила в отделение с сильным отравлением, предположительно грибами. Употребляла их в пищу почти неделю назад, все это время чувствовала недомогание. Меня тошнило, было жжение в области желудка, в конечностях появлялось онемение и покалывание. Дошло до того, что глаза закатывались, я не могла поймать фокус, начала терять сознание. Я слышала речь, но ответить уже не было сил, - рассказала молодая девушка врачам.

Тюменка проходила лечение в терапевтическом отделении больницы №15. После курса медикаментозной терапии состояние пациентки нормализовалась и ее выписали.

Медики рекомендует тюменцам ни в коем случае не собирать незнакомые грибы и не употреблять их в пищу.

Ранее «КП» писала о том, что жители Тюменской области тоннами вывозят грибы из пересохших лесов.