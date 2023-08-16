Фото: Марина Покусова / Группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Жители Тюменской области тоннами вывозят грибы из пересохших лесов. Многие любители погулять по лесу рвутся за город, чтобы отвлечься от суеты и набраться сил. Кто-то берет на прогулку несколько ведерок для грибов и делится в соцсетях информацией о приятных находках.

Так, жители Тюменской области опубликовали снимки одной из удачных вылазок за грибами. Как правило, сезон сбора грибов приходится на начало лета и конец августа, а также сентябрь. Примечательно, что после небольших дождей и ухода жары жители Тюменской области начали находить много грибов, люди тоннами вывозят их из леса. Так, Геннадий Сребный насобирал целое ведро и даже больше, всего в пяти километрах от города.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

- От Плеханово в сторону дач. Но они есть не всегда. Иной раз пойду, ни одного нет, в другой раз есть, - отмечает грибник.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Другой «охотник» прислал фотографии с целой охапкой груздей. Удачно тюменец съездил в местный лесок по рекомендациям матери. Автор снимка отмечает, что грузди чистые и крепки. Часть урожая пойдет на икру, более мелкие на посол.

Целых девять ведер грибов умудрилась насобирать жительница Тюменской области Марина Покусова. Удачно «поохотилась» девушка вместе с родными в лесах у Велижанского тракта. А вот Ирина Семенова нашла грибы и много в районе Червишевского тракта, 20. Ей пришлось брать машину, чтобы вывезти из леса ценный урожай.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Отметим, традиционно в августе в тюменских лесах «идут» грузди, обабки и даже опята, реже подберезовики или подосиновики.

Стоит напомнить, что биолог Константин Тальнишних посоветовал грибникам ждать августа и спада жары. Также, отмечает эксперт, грибам не повредят дожди, весь лето в Тюменской области было слишком засушливое.