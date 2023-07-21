Жители Тюменской области жалуются на отсутствие грибов в лесах

Фото: Евгения Суворова.

Жители Тюменской области обратили внимание, что из лесов исчезли грибы. На полянках их сейчас найти трудно. Редакция «КП» выяснила у эксперта, действительно ли это так и с чем может быть связано.

Вот уже несколько месяцев в регионе идет сезон грибов. Первый урожай любители тихой охоты начали собирать еще в апреле, но найти добычу не так-то просто, иногда приходится серьезно запариться, чтобы отыскать хоть один гриб. Самыми грибными местами считаются леса на Московском тракте. Тюменцы отмечает, что в прошлом году, да и месяц назад, именно здесь им попалось настоящее лесное сокровище – обабки, подосиновики и красноголовики. Но вот уже несколько недель, несмотря на обильные осадки, корзины любителей тихой охоты остаются пустыми.

«Лесной массив идет от Тюмени до Екатеринбурга, один практически, разделен Московским и Червишевским трактами, по сути, в лесу две дороги. Так что если по Червяку нет грибов, то и по Московскому тоже. Да и нигде грибами не торгуют. Ирбитский тракт тоже относится к этому массиву. Если грибы появились на одном из них, то через пару тройку дней будут везде, а не только на личных огородах «супергрибника», – отмечают жители в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Особо грибов нету и в Тугулымском районе, люди умудрились отыскать только пару маслят, но на этом всё.

«Ну где грибы-то? Сегодня косил траву, и уже на газоне опята луговые повылазили», – возмущаются жители Тюменской области.

«На каждом пеньке по поганке. На этом всё, три часа по лесу...» – пишет пользователь Наташа Устюжанина.

«Грибники, ну где вы их находите? У меня только такой улов», – вторит Светлана и публикует фотографию с поганками, которые растут прямо под носом у любителей тихой охоты.

«Грибов почти нет, пришлось черничку собирать! За Торгилями», – отмечает Андрей Кузнецов.

«Московский тракт, леса за дачами, лес сырой, грибов нет», – оставил свой комментарий Геннадий.

Казалось бы, ситуация совершенно парадоксальная. Погода, что называется, шепчет. Сначала дожди, потом жара – то, что нужно для роста грибов. Но специалисты поясняют: не всё так просто. Из-за длительной жары в лесах Тюменской области всё настолько пересохло, что грибница частично отмерла. За те недели, что почва напиталась влагой, грибы просто не смогли развиваться и, как бы грустно это ни звучало, еще не сформировались. Свою лепту внесли и вредители, которые поедают листву в лесном массиве. В итоге тени от дерева нет, почва высыхает и, соответственно, грибы выгорают.

– Да, дожди прошли. Но, к сожалению, пока этого недостаточно. Дело в том, что слишком долго перед этим стояла сильная жара и почва сильно пересохла. Соответственно, грибница тоже частично отмерла. И теперь ей нужно время, чтобы восстановиться. Ну и, собственно, что такое грибы, в нашем привычном понимании? Это плодовые тела, которые грибница выпускает для размножения. А размножение возможно только в благоприятное для этого время. Соответственно, пока не установится дождливая и при этом тёплая погода, пока почва не насытится влагой, массового выхода плодовых тел – грибов – ждать не стоит. Но, даже несмотря на эти условия, всё же уже сейчас можно насобирать в лесу некоторое количество определённых видов. Так, периодически попадаются подосиновики и маслята, иногда лесной шампиньон. Недавно были замечены лисички. Но пока что это явление не носит массовый характер, конечно. Однако, судя по прогнозу погоды, в ближайшее время всё может измениться в лучшую сторону, – рассказал редакции «КП» биолог и заведующий ботаническим садом ТюмГУ Константин Тальнишних.

В поисках урожая любители тихой охоты сменили несколько раз локации, но всё тщетно. В корзинах трава, ягоды, но ни одного гриба. Эксперты предупреждают: некоторые находки могут сыграть с вами злую шутку! У большинства съедобных грибов есть ядовитые двойники. И они уже встречаются в тюменских лесах.

Вторая грибная волна в регионе, предположительно, начнется в августе – сентябре, если погода будет благоприятной. Согласно данным синоптиков, август в Тюменской области будет менее жарким, чем его летние братья. В июле и августе температурный режим будет в пределах нормы. Ожидается чередование волн жары и волн холода. В августе днем будет преимущественно +19...+25 градусов, ночью +8...+14 градусов Цельсия. Последний месяц лета в регионе будет богат на осадки различной интенсивности.