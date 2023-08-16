В Тюменской области местные жители обнаружили тело пожилого мужчины возле озера Укинское

В Тюменской области местные жители обнаружили тело пожилого мужчина возле озера Укинское. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области местные жители обнаружили тело пожилого мужчины на берегу водоема. Трагедия произошла во вторник, 15 августа, у деревни Уки.

В МЧС сообщили, что труп человека заметили местные жители в районе 16 часов дня на берегу озера Укинское.

Напомним, в Тюменской области с начала купального сезона утонули 14 человек, в том числе четыре ребенка. Жара в регионе с мая по июль соблазняла горожан отдыхать на берегу водоемов, что приводило к трагедиям.