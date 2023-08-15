В Тюмени реконструируют автовокзал на Пермякова, 9. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени реконструируют автовокзал на Пермякова, 9. Об этом рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области. По данным властей, сейчас идет разработка проекта реконструкции здания автовокзала.

– Сейчас разрабатывается проект реконструкции автовокзала в Тюмени. Проект будет пересматривать изменение внутреннего наполнения здания, организацию санузлов и другие виды работ. В настоящий момент предусмотреть средства на проведение работ невозможно, поскольку итоговая смета появится только после готовности проекта, – объяснили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Последний раз реконструкция автовокзала в Тюмени проходила в 2003 году. Капитальный ремонт вокзального здания длился практически год. Как сообщали в пресс-службе губернатора Тюменской области, общая вместимость зала тогда возросла с 200 до 500 пассажиров, пассажиропоток обновленного автовокзала составил 8 – 9 тысяч человек в сутки.

На вокзале был оборудован крытый перрон, увеличилось количество автостоянок и постов отправок автобусов, впервые появилась комната отдыха для водителей и гостиница для тех, кто работает на маршрутах дальнего следования. До 2003 года автовокзал обслуживал только рейсы, действующие по Тюменской области, после реконструкции в здании открыли маршруты до Ханты-Мансийска и Сургута, а также международные линии до Кустаная и Ташкента.